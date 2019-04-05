2019-04-05T12:39:14+03:00
Происшествия

На одной из улиц Тюмени дорожного рабочего засыпало грунтом

Мужчина выжил, но получил тяжелую травму
Маргарита КАЛИНКИНА
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На одной из улиц Тюмени дорожного рабочего засыпало грунтомНа одной из улиц Тюмени дорожного рабочего засыпало грунтомФото: Ольга Крыльцова
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Обвал грунта на рабочего произошел при ремонте дороги на одной из улиц Тюмени. Мужчина был в траншее, когда его засыпало землей. Он получил тяжелую травму, но остался жив.

Несчастный случай произошел во второй половине дня 13 февраля при строительстве дорог в границах улиц Губернская – Закалужская – Московский тракт. Рабочий выравнивал песок для основания трубы ливневой канализации, когда его завалило грунтом

Специалисты трудовой инспекции в ходе расследования происшествия выяснили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ. В частности, руководство предприятия не приняло мер по укреплению стенок траншеи, в местах нахождения рабочих. В итоге данный несчастный случай квалифицирован как связанный с производством и сейчас решается вопрос о наказании работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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