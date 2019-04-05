Социальных предпринимателей Уральского федерального округа приглашают на тюменский «СоциоДрайв-2019»

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-05T12:11:09+03:00

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Первый в Уральском федеральном округе слет социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2019» состоится в Тюмени 30 мая. Для участия в нем приглашаются бизнесмены и некоммерческие организации, работающие в социальной сфере.

На слете планируется работа тематических блоков «Социальные бренды», «Социальные тренды» и «Социальные драйверы». Состоится нетворкинг-сессия, панельная дискуссия, кластерная сессия для лидеров социальных проектов, площадка для представителей власти для обмена идей по развитию социального предпринимательства. Лучшие практики и технологии будут представлены на выставке «СоциоБРЕНД-2019».

- «СоциоДрайв-2019» поможет оценить потенциал социальных предпринимателей УФО, которые могут стать ближайшими помощниками органов власти в повышении качества жизни граждан. Также слет поможет определить перспективные направления сотрудничества на рынке социальных услуг, продвинуть социальные бизнес-проекты, которые уже имеют франшизу, - пояснила заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских,

По мнению представителя фонда «Наше будущее» в Тюменской области Ольги Сидоровой, каждый участник «станет богаче»: кто-то найдет партнеров и клиентов, кто-то решит сложившуюся проблему, кто-то откроет для своего бизнеса или управленческих решений новые возможности.

- Такой слет будет полезен. В сфере социального предпринимательства пока больше вопросов, чем ответов, - отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

Куратор слета — департамент социального развития Тюменской области, партнер — фонд региональных социальных программ «Наше будущее». Слет приурочен к 75-летию образования Тюменской области, которое отмечается в этом году.

К участию приглашаются представители бизнес-сообщества, социальные предприниматели и социально ориентированные НКО из регионов УФО, представители органов власти, общественности, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и социально ориентированных НКО.

Подать заявку можно здесь или на сайте правительства Тюменской области в разделе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» / Слет социальных предпринимателей УФО «СоциоДрайв-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU