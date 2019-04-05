2019-04-05T11:55:22+03:00
Общество

Эшелон военной техники «Сирийский перелом» остановится на 2 часа в Ишиме

Горожанам представят более 500 видов трофейного оружия террористов
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уникальная передвижная выставка оружия и военной техники «Сирийский перелом» 8 апреля прибудет на станцию Ишим. Экспозиция составлена из настоящего трофея, изъятого у террористов в Сирии. Посмотреть ее жители и гости города смогут с 14 до 16 часов.

Зрителям представят более пятисот образцов бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, рацион питания, экипировку и оборудование иностранных армий и террористов.

В частности, можно будет посмотреть танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и многое другое.

На платформе-сцене поезда состоится выступление артистов ансамбля песни и пляски Центрального дома Российской Армии. Рядом откроется магазин «Военторг», где можно приобрести товары с символикой российской армии и памятные сувениры с логотипом акции.

Отметим, что эшелон «Сирийский перелом» курсирует по стране с 23 февраля по 27 апреля. Состав преодолеет более 28,5 тысяч км и остановится в 60 городах России. 13 марта состав останавливался на станции Тюмень. Акция организована Министерством обороны РФ по решению президента России Владимира Путина. Ее окончание приурочено ко Дню независимости Сирии, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени появится необычная аллея
Летающий шифер: тюменцу пришлось раскошелиться за неисправную крышу
На одной из улиц Тюмени дорожного рабочего засыпало грунтом
Социальных предпринимателей Уральского федерального округа приглашают на тюменский «СоциоДрайв-2019»
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
На Тюменском отделении СвЖД начинаются ремонты путей
Сотрудницу банка в Тюменской области поймали на хищении денег у вкладчиков
Тюменский ХК «Рубин» в полуфинале плей-офф сравнял серию игр с «Торосом»
Известная тюменская лыжница вошла в состав президентской общественной организации
Тюменская аферистка на три миллиона рублей обманула собственного отца
Управление автодорог Тюменской области оштрафовали на 200 тысяч рублей