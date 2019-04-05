Эшелон военной техники «Сирийский перелом» остановится на 2 часа в Ишиме

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-05T11:55:22+03:00

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Уникальная передвижная выставка оружия и военной техники «Сирийский перелом» 8 апреля прибудет на станцию Ишим. Экспозиция составлена из настоящего трофея, изъятого у террористов в Сирии. Посмотреть ее жители и гости города смогут с 14 до 16 часов.

Зрителям представят более пятисот образцов бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, рацион питания, экипировку и оборудование иностранных армий и террористов.

В частности, можно будет посмотреть танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и многое другое.

На платформе-сцене поезда состоится выступление артистов ансамбля песни и пляски Центрального дома Российской Армии. Рядом откроется магазин «Военторг», где можно приобрести товары с символикой российской армии и памятные сувениры с логотипом акции.

Отметим, что эшелон «Сирийский перелом» курсирует по стране с 23 февраля по 27 апреля. Состав преодолеет более 28,5 тысяч км и остановится в 60 городах России. 13 марта состав останавливался на станции Тюмень. Акция организована Министерством обороны РФ по решению президента России Владимира Путина. Ее окончание приурочено ко Дню независимости Сирии, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU