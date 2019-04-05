Сотрудницу банка в Тюменской области поймали на хищении денег у вкладчиков

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-05T10:49:15+03:00

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Четыре года условного лишения свободы получила бывшая сотрудница банка в Упорово, которая украла у вкладчиков и кредитной организации более 200 тысяч рублей. 28-летняя женщина в селе Суерка с 6 июня по 12 августа 2017 года похитила деньги со счетов пяти односельчан.

Женщина подделывала документы на снятие гражданами денег и забирала их себе. Махинации всплыли через несколько месяцев, в декабре 2017 года, когда один из вкладчиков обнаружил недостачу денег на своем счете. Тогда банк из собственных средств возместил вкладчикам причиненный ущерб. А бывшая сотрудница компенсировала расходы организации в ходе предварительного расследования.

В суде женщину признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса России: п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, с использование своего служебного положения), и п. «б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (легализация, совершенная с использованием своего служебного положения). Теперь, чтобы не попасть за решетку и оставить лишение свободы условным, ей дано три испытательных года, сообщили в прокуратуре Упоровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU