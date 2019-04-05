Тюменский ХК «Рубин» в полуфинале плей-офф сравнял серию игр с «Торосом»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-05T10:08:32+03:00

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Хоккейный клуб «Рубин» накануне 4 апреля, выиграл у нефтекамского «Тороса» матч в рамках полуфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги. В овертайме тюменцам удалось забить решающий гол. В итоге 2:1. Победу рубиновцам на 76-й минуте принёс Максим Верёвкин.

- Дрались, бились, кусались. Тяжёлый был поединок. Уступали, потом сравняли, - прокомментировал игру старший тренер «Тороса» Денис Хлыстов. - Счёт игр 2-2 и всё начинается заново.

Главный тренер «Рубина» Михаил Звягин отметил, что очень доволен тем, как команда держит удар.

- Во второй игре подряд мы пропустили на последних минутах шайбы. Это любого может психологически сломать, и я очень доволен, что команда держит удар, - подчеркнул Михаил Николаевич. – Значит, мы на правильном пути. Теперь в серии счёт равный и всё начинается с нуля…

Следующая игра с «Торосом» состоится в Нефтекамске 7 апреля в 17.00

ИСТОЧНИК KP.RU