Известная тюменская лыжница вошла в состав президентской общественной организации
Олимпийская чемпионка в Лиллехаммере Луиза Носкова вошла в состав отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ» в Тюменской области. Известная лыжница стала одним из трех сопредседателей регионального штаба президентского движения.
Соответствующее решение было принято накануне, 4 апреля, на ежегодной конференции организации, прошедшей в Тюмени. На своем посту Лиуза Носкова заменит Евгения Семеняко, курировавшего работу группы «Честная и эффективная экономика». Именитая лыжница займется вопросами развития молодежной культуры и спорта. Это направление является одним из приоритетных в деятельности движения как на федеральном уровне, так и в регионе.
Так, в своих общественных предложениях губернатору Тюменской области общественники озвучили идею поручить региональному департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования во взаимодействии с профильными ведомствами муниципальных образований актуализировать мониторинг спортивных сооружений, степени их доступности, загруженности, востребованности на территории субъектов.
Представители регионального ОНФ также предложили создать перечень населенных пунктов, в которых необходимо построить новые спортивные сооружения для популяризации спорта, здорового образа жизни среди детей и взрослого населения, а также способствовать развитию различных видов спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU