2019-04-05T10:13:14+03:00
Спорт

Известная тюменская лыжница вошла в состав президентской общественной организации

Олимпийская чемпионка Луиза Носкова будет курировать вопросы развития спорта
Марина Васильева
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Фото Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону имени Луизы Николаевны НосковойФото Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону имени Луизы Николаевны Носковой
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Олимпийская чемпионка в Лиллехаммере Луиза Носкова вошла в состав отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ» в Тюменской области. Известная лыжница стала одним из трех сопредседателей регионального штаба президентского движения.

Соответствующее решение было принято накануне, 4 апреля, на ежегодной конференции организации, прошедшей в Тюмени. На своем посту Лиуза Носкова заменит Евгения Семеняко, курировавшего работу группы «Честная и эффективная экономика». Именитая лыжница займется вопросами развития молодежной культуры и спорта. Это направление является одним из приоритетных в деятельности движения как на федеральном уровне, так и в регионе.

Так, в своих общественных предложениях губернатору Тюменской области общественники озвучили идею поручить региональному департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования во взаимодействии с профильными ведомствами муниципальных образований актуализировать мониторинг спортивных сооружений, степени их доступности, загруженности, востребованности на территории субъектов.

Представители регионального ОНФ также предложили создать перечень населенных пунктов, в которых необходимо построить новые спортивные сооружения для популяризации спорта, здорового образа жизни среди детей и взрослого населения, а также способствовать развитию различных видов спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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