2019-04-05T09:40:26+03:00
Происшествия

Тюменская аферистка на три миллиона рублей обманула собственного отца

Женщину обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменская аферистка на 3 миллиона рублей обманула собственного отцаТюменская аферистка на 3 миллиона рублей обманула собственного отцаФото: Ольга Крыльцова
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Тюменскую аферистку ждет суд за хищение более трех миллионов рублей у собственного отца-инвалида. Женщину обвиняют сразу по двум статьям о мошенничестве Уголовного кодекса России: ч.2,3,4 ст.159 УК РФ (крупное мошенничество, повлекшее лишение жилья), ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в крупном размере).

33-летняя женщина с октября 2016 года по декабрь 2018 года снимала деньги с его банковских карт и продала его машину. Она также оформила на свое имя квартиру отца, после чего незаконно обналичила сертификат на материнский капитал для якобы покупки данного жилья.

Расследование уголовного дела уже завершено, прокуратура утвердила по несу обвинение и направила материалы в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения. Женщине грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых лишение свободы до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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