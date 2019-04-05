Управление автодорог Тюменской области оштрафовали на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-05T08:56:10+03:00

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Штраф в 200 тысяч получило областной Управление автомобильных дорог. Учреждение не обеспечило безопасность дорожного движения сразу в нескольких населенных пунктах Тобольского района. В частности, возле пешеходных переходов нет ограждений и искусственных дорожных неровностей.

Нарушения были выявлены сотрудниками Тобольской межрайонной прокуратуры в селах Сетово, Дегтярево, Санниково и деревне Нижние Аремзяны. Руководителю областного Управления автомобильных дорог было внесено представление об устранении нарушений закона, однако должных мер предпринято не было.

Прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения). По результатам его рассмотрения мировой судья подверг казенное учреждение штрафу. В настоящее время межрайонная прокуратура контролирует устранение нарушений, сообщили в надзорном органе.

ИСТОЧНИК KP.RU