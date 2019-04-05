2019-04-05T08:56:10+03:00
Общество

Управление автодорог Тюменской области оштрафовали на 200 тысяч рублей

Учреждение не обеспечило безопасность школьников в Тобольском районе
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Штраф в 200 тысяч получило областной Управление автомобильных дорог. Учреждение не обеспечило безопасность дорожного движения сразу в нескольких населенных пунктах Тобольского района. В частности, возле пешеходных переходов нет ограждений и искусственных дорожных неровностей.

Нарушения были выявлены сотрудниками Тобольской межрайонной прокуратуры в селах Сетово, Дегтярево, Санниково и деревне Нижние Аремзяны. Руководителю областного Управления автомобильных дорог было внесено представление об устранении нарушений закона, однако должных мер предпринято не было.

Прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения). По результатам его рассмотрения мировой судья подверг казенное учреждение штрафу. В настоящее время межрайонная прокуратура контролирует устранение нарушений, сообщили в надзорном органе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудницу банка в Тюменской области поймали на хищении денег у вкладчиков
Тюменский ХК «Рубин» в полуфинале плей-офф сравнял серию игр с «Торосом»
Известная тюменская лыжница вошла в состав президентской общественной организации
Тюменская аферистка на три миллиона рублей обманула собственного отца
Прокуратура помогла пожилой тоболячке сохранить квартиру
На IV форуме «Семья» тюменских родителей ждут бесплатные лекции по детской психологии
Игротеку "Конструктория" в Тобольске посетили почти 900 детей
Любителям чтения в Тюмени предлагают новый вид досуга
Сгоревший деревянный особняк Рубцовой в Тюмени реставрируют
Погода 5 апреля в Тюмени: солнечно и тепло
Стали известны ключевые темы юбилейного тюменского нефтегазового форума
Одаренные школьники Тюмени встретились с Александром Моором и вступили в клуб «Мы – будущее региона»
Тюменский губернатор отметил роль общественности в реализации нацпроектов
Шесть долгостроев в Тюменской области остаются на контроле прокуратуры и властей региона
Липы возле улицы Промышленной в Тюмени редкими не признали
Улицы Тюмени отмывают от зимней грязи
В Тюменской области создают виртуальные концертные залы
Несколько тюменских клиник нарушали правила при обращении с медицинскими отходами
Пытался отомстить: тюменец может лишиться свободы из-за снимков голой подруги
Жителям труднодоступных территорий Тюменской области в половодье пенсии доставят досрочно
Тюменец три года скрывал свой ВИЧ-статус от сожительницы
На «Областной зарядке» смогут побывать жители всего Тюменского региона
Тюменский ансамбль формейшн «Вера» в 20 раз стал чемпионом России
Названы самые популярные социальные сети, которыми тюменцы пользуются на работе