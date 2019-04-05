2019-04-05T08:36:50+03:00
Происшествия

Прокуратура помогла пожилой тоболячке сохранить квартиру

Застройщик требовал в суде признать сделку купли-продажи не действительной
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пенсионерка из Тобольска смогла в суде отстоять свое право на квартиру. Помогла ей в этом прокуратура города. Договор купли-продажи ее жилья в суде был признан недействительным и 65-летняя женщина могла стать бездомной.

Сделка была совершена в мае 2015 года. Тоболячка покупала квартиру у коммерческого директора фирмы-застройщика и представителя, оказывающего этой компании консультационные услуги. Как позже выяснилось, в договоре купли-продажи подпись директора оказалась липовой, а деньги за квартиру в размере 2,5 миллионов рублей на счет застройщика так и не поступили.

Застройщик через суд потребовал вернуть ему квартиру. На защиту пенсионерки встал прокурор. Он попросил в иске отказать, доказав, что оснований для признания недействительным договора купли-продажи нет. В итоге суд встал на сторону женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудницу банка в Тюменской области поймали на хищении денег у вкладчиков
Тюменский ХК «Рубин» в полуфинале плей-офф сравнял серию игр с «Торосом»
Известная тюменская лыжница вошла в состав президентской общественной организации
Тюменская аферистка на три миллиона рублей обманула собственного отца
Управление автодорог Тюменской области оштрафовали на 200 тысяч рублей
На IV форуме «Семья» тюменских родителей ждут бесплатные лекции по детской психологии
Игротеку "Конструктория" в Тобольске посетили почти 900 детей
Любителям чтения в Тюмени предлагают новый вид досуга
Сгоревший деревянный особняк Рубцовой в Тюмени реставрируют
Погода 5 апреля в Тюмени: солнечно и тепло
Стали известны ключевые темы юбилейного тюменского нефтегазового форума
Одаренные школьники Тюмени встретились с Александром Моором и вступили в клуб «Мы – будущее региона»
Тюменский губернатор отметил роль общественности в реализации нацпроектов
Шесть долгостроев в Тюменской области остаются на контроле прокуратуры и властей региона
Липы возле улицы Промышленной в Тюмени редкими не признали
Улицы Тюмени отмывают от зимней грязи
В Тюменской области создают виртуальные концертные залы
Несколько тюменских клиник нарушали правила при обращении с медицинскими отходами
Пытался отомстить: тюменец может лишиться свободы из-за снимков голой подруги
Жителям труднодоступных территорий Тюменской области в половодье пенсии доставят досрочно
Тюменец три года скрывал свой ВИЧ-статус от сожительницы
На «Областной зарядке» смогут побывать жители всего Тюменского региона
Тюменский ансамбль формейшн «Вера» в 20 раз стал чемпионом России
Названы самые популярные социальные сети, которыми тюменцы пользуются на работе