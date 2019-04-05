Прокуратура помогла пожилой тоболячке сохранить квартиру

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-05T08:36:50+03:00

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Пенсионерка из Тобольска смогла в суде отстоять свое право на квартиру. Помогла ей в этом прокуратура города. Договор купли-продажи ее жилья в суде был признан недействительным и 65-летняя женщина могла стать бездомной.

Сделка была совершена в мае 2015 года. Тоболячка покупала квартиру у коммерческого директора фирмы-застройщика и представителя, оказывающего этой компании консультационные услуги. Как позже выяснилось, в договоре купли-продажи подпись директора оказалась липовой, а деньги за квартиру в размере 2,5 миллионов рублей на счет застройщика так и не поступили.

Застройщик через суд потребовал вернуть ему квартиру. На защиту пенсионерки встал прокурор. Он попросил в иске отказать, доказав, что оснований для признания недействительным договора купли-продажи нет. В итоге суд встал на сторону женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU