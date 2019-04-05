2019-04-05T08:13:50+03:00
Общество

Игротеку "Конструктория" в Тобольске посетили почти 900 детей

Интересно было горожанам всех возрастов
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Игротеку "Конструктория" в Тобольске посетили почти 900 детейИгротеку "Конструктория" в Тобольске посетили почти 900 детей
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Большим праздником для детей и взрослых Тобольска стала игротека "Конструктория". 30 и 31 марта в спорткомплекс "Центральный" пришли 860 юных горожан. Сто семей и воспитанники Центра содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей города традиционно смогли побывать на мероприятии бесплатно.

Дети и взрослые с увлечением играли со множеством конструкторов и огромной детской железной дорогой. Для участников игротеки состоялась традиционные экологические акции проекта "Добрая крышечка" и "Детский книжный обменник", изучали конструкторы, рекомендованные ведущими педагогами России для детского развития, прокладывали десятки метров железнодорожных путей. А подростки в это время со специальной профориентационной картой "Конструктория PRO" изучали, какие навыки можно развить при помощи конструкторов.

- Я очень рада, что проект "Страна Конструктория" ежегодно возвращается в Тобольск, каждый раз придумывая для посетителей что-то новое, - рассказывает идейный вдохновитель проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - В этом году в Тюмени организаторы игротеки хотят одновременно запустить огромную зону мастер-классов - "Город художников". Надеюсь, в следующем году они смогут показать ее и тоболякам.

Тобольская детская поэтесса Надежда Атабеиева, пришедшая на игротеку с внуком, написала для оргнизаторов вот такое стихотворение:

В "Конструктории" многолюдно,

Льётся музыка рекой.

Деткам нынешним не трудно

Создавать свой мир рукой.

Вот железная дорога,

Рядом - автомагистраль

Занимайтесь, ради Бога,

Ничего для вас не жаль!

Следующая игротека пройдет в городе Тюмень 20-21 апреля в СК "Строймаш". Информацию о ней можно получить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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