Любителям чтения в Тюмени предлагают новый вид досуга

СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-05T07:53:44+03:00

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Любителей чтения в Тюмени приглашают на книжную вечеринку с котиками. Новый вид досуга - своп пройдет завтра, 6 апреля, на улице Харьковской, 85а в котокафе "Мурка и Васька".

Книжный своп - это вечеринка с обменом книгами. Приносить можно издания для детей и взрослых, но обязательно в хорошем состоянии. Помимо книгообмена участников ждут чаепитие и общение с котиками. Гостей будут встречать самые разные усатые и хвостатые, которых можно гладить, общаться с ними и фотографироваться. Волонтеры котокафе расскажут о жизни приюта "Мурка и Васька" и его обитателях.

Детей и взрослых ждет литературный мини-квиз "О книгах и не только" и мастер-класс "Оригами-животные". Представители детской библиотеки имени Константина Лагунова. расскажут родителям малышей, какие книги лучше читать детям от 6 до 10 лет.

Кроме того, перед гостями выступит трэвел-блогер Ирина Ангел. Она поделится лайфхаками, как недорого и интересно провести время в путешествии. Преподаватель английского языка и международный волонтер Анна Кокарева даст советы по изучению иностранных языков и расскажет, как быстро адаптироваться к жизни заграницей.

- Это второе мероприятие нашего приюта и библиотеки. Первый Котодень прошел в библиотеке, и после него кошечка Мадам обрела новый дом. Надеемся, что книжный своп поможет пристроить и других питомцев. Сейчас в приюте живут 65 котов и кошек, - отметила руководитель приюта "Мурка и Васька" Татьяна Лобова.

Вход для взрослых 250 руб, для детей - 150 руб. Собранные средства идут на содержание животных приюта "Мурка и Васька".

ИСТОЧНИК KP.RU