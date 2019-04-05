Сгоревший деревянный особняк Рубцовой в Тюмени реставрируют

СЕГОДНЯ 05:12 2019-04-05T05:12:21+03:00

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Пострадавший в пожаре исторический деревянный дом Рубцовой в Тюмени восстановят за счет средств областного бюджета. Глава региона контролирует ситуацию и дал распоряжение о выделении денег на разработку научно-проектной документации для реставрации.

В особняке располагалась мастерская известного реставратора деревянного зодчества Вадима Шитова. В огне пострадала его коллекция уникальной резьбы, а сам мастер получил ожоги и сейчас находится в областной больнице №1. Накануне его посетил глава города Руслан Кухарук и обсудил с ним вопросы по восстановлению здания.

- Мы хотим включить в проект Вашу давнюю идею сделать на прилегающей территории музей под открытым небом. Все организационные вопросы будут решены, – подчеркнул Руслан Кухарук. Он добавил, что деревянная резьба – гордость и уникальное наследие Тюмени. - Вы помогли сохранить многие другие памятники в Тюмени и за ее пределами. Восстановить здание – памятник архитектуры – наша общая задача.

Глава города также поинтересовался у Вадима Макаровича, как он себя чувствует и соблюдает ли все рекомендации врачей. Важно, чтобы мастер оставался под наблюдением врачей и прошел полный комплекс лечения.

- Здесь врачи достаточно компетентные и оборудование хорошее – одно из лучших в области. Я понимаю, что Вы человек энергичный и хотите скорее приступить к работе, решить все вопросы. Но сейчас главное - восстановить здоровье, – отметил Кухарук.

ИСТОЧНИК KP.RU