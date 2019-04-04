2019-04-04T17:48:24+03:00
Экономика

Стали известны ключевые темы юбилейного тюменского нефтегазового форума

Участники обсудят налоговую политику в топливно-энергетическом комплексе
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 17 по 19 сентября в областном центре пройдет X Тюменский нефтегазовый форум. Подготовка к юбилейному мероприятию уже стартовала.

Накануне, 3 апреля, губернатор Тюменской области Александр Моор провел второе заседание организационного комитета форума. Глава региона поблагодарил собравшихся за активное участие в подготовке предложений для включения в программу и проведению внефорумных мероприятий, которые позволят продемонстрировать потенциал области.

Представители органов власти, нефтегазовых компаний, машиностроительных предприятий, высших учебных формате дискуссии рассмотрели предложенный проект программы. Ключевыми темами форума были определены - налоговая политика в нефтедобывающей отрасли, нефтехимия, ТЭК и экологическая безопасность, цифровизация нефтегазовой отрасли, геология и геофизика и ряд других.

Не менее насыщенной станет и внефорумная программа. Она призвана поддержать позитивный имидж региона и будет включать в себя культурные и спортивные мероприятия. По мнению губернатора, юбилейный форум должен стать ярким и значимым событием в регионе.

Ожидается, что в мероприятии примут участие топ-менеджеры ведущих нефтегазовых компаний, представители федеральных министерств, а также зарубежные эксперты. В 2018 году Тюменский форум собрал на своей площадке более двух тысяч участников из 20 стран. Были подписаны 9 соглашений о сотрудничестве с лидерами отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Одаренные школьники Тюмени встретились с Александром Моором и вступили в клуб «Мы – будущее региона»
Тюменский губернатор отметил роль общественности в реализации нацпроектов
Шесть долгостроев в Тюменской области остаются на контроле прокуратуры и властей региона
Липы возле улицы Промышленной в Тюмени редкими не признали
Улицы Тюмени отмывают от зимней грязи
В Тюменской области создают виртуальные концертные залы
Несколько тюменских клиник нарушали правила при обращении с медицинскими отходами
Пытался отомстить: тюменец может лишиться свободы из-за снимков голой подруги
Жителям труднодоступных территорий Тюменской области в половодье пенсии доставят досрочно
Тюменец три года скрывал свой ВИЧ-статус от сожительницы
На «Областной зарядке» смогут побывать жители всего Тюменского региона
Тюменский ансамбль формейшн «Вера» в 20 раз стал чемпионом России
Названы самые популярные социальные сети, которыми тюменцы пользуются на работе
Застрелил возле щенят: тюменец убил бездомную собаку за то, что лаяла