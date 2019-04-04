Стали известны ключевые темы юбилейного тюменского нефтегазового форума

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-04T17:48:24+03:00

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С 17 по 19 сентября в областном центре пройдет X Тюменский нефтегазовый форум. Подготовка к юбилейному мероприятию уже стартовала.

Накануне, 3 апреля, губернатор Тюменской области Александр Моор провел второе заседание организационного комитета форума. Глава региона поблагодарил собравшихся за активное участие в подготовке предложений для включения в программу и проведению внефорумных мероприятий, которые позволят продемонстрировать потенциал области.

Представители органов власти, нефтегазовых компаний, машиностроительных предприятий, высших учебных формате дискуссии рассмотрели предложенный проект программы. Ключевыми темами форума были определены - налоговая политика в нефтедобывающей отрасли, нефтехимия, ТЭК и экологическая безопасность, цифровизация нефтегазовой отрасли, геология и геофизика и ряд других.

Не менее насыщенной станет и внефорумная программа. Она призвана поддержать позитивный имидж региона и будет включать в себя культурные и спортивные мероприятия. По мнению губернатора, юбилейный форум должен стать ярким и значимым событием в регионе.

Ожидается, что в мероприятии примут участие топ-менеджеры ведущих нефтегазовых компаний, представители федеральных министерств, а также зарубежные эксперты. В 2018 году Тюменский форум собрал на своей площадке более двух тысяч участников из 20 стран. Были подписаны 9 соглашений о сотрудничестве с лидерами отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU