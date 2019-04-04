2019-04-04T17:45:01+03:00
Общество

Одаренные школьники Тюмени встретились с Александром Моором и вступили в клуб «Мы – будущее региона»

Глава области посоветовал им отдыхать, занимаясь спортом и читая книги
Лидия Шумкова
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Вклад в образование – это долгосрочная перспективаВклад в образование – это долгосрочная перспективаФото: Лидия Шумкова
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Вклад в образование – это долгосрочная перспектива. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи с выпускниками образовательного Центра «Сириус». Тюменские школьники, которые пообщались с главой региона и вступили в клуб «Мы – будущее региона», отличились в той или иной области науки или искусства. Все они защищали честь области в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников.

- Вкладывая сегодня в талантливых школьников, мы понимаем, что часть из них может уехать учиться в другие регионы. Но для себя мы планируем не на год или даже пять лет, а на гораздо более долгосрочную перспективу. Получив знания и компетенции, специалист вернется. И наша задача здесь – создать к этому времени условия для его самореализации, чтобы получить совокупный эффект и для экономики, и для социальной сферы, - сказал Александр Моор.

Руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, входящая в экспертный совет образовательного центра «Сириус» и посетившая Тюменскую область с деловым визитом, на встрече с одаренными ребятами напомнила им о том, что на обучение в центр можно приехать три раза, но, кроме того, там действует образовательная платформа «Сириус-онлайн». В рамках нее школьники могут не только выступить учениками, но и сами стать преподавателями. Для этого нужно будет выиграть в конкурсе. Елена Шмелева также оценила намерение Тюменской области создать первый в стране научно-образовательный центр, где молодежь со школьной скамьи сможет знакомиться с профессиями и получать знания.

В ходе встречи умные, талантливые и еще такие юные тюменцы задали Александру Моору и Елене Шмелевой самые разнообразные вопросы, касающиеся как экономики, так и личной жизни. Сами они также смогли рассказать о своих намерениях, планах и чаяниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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