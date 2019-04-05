2019-04-05T03:40:56+03:00
Общество

Погода 5 апреля в Тюмени: солнечно и тепло

Воздух прогреется до +7 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 5 апреля в Тюмени: солнечно и теплоПогода 5 апреля в Тюмени: солнечно и теплоФото: Лидия Шумкова
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Солнечная погода ждет жителей Тюменской области в пятницу, 5 апреля. Температура воздуха днем прогреется до +6 +9 градусов. Местами будет ветрено.

В Тюмени термометры покажут максимум +7 градусов. Небо будет безоблачным, а ветер 1-3 м/с. Влажность воздуха всего 56%, атмосферное давление 765 мм рт ст. В Тобольске до +8, ветер 2-8 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске +9 и ветер до 7 м/с. В Ишиме +6 и ветер 3-9 м/с.

Сегодня отмечается Международный день супа! Праздник создан, чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека. В национальной кухне любой страны существуют рецепты этого блюда.

В народном календаре день назван Никоновым. Нам Никона было принято убирать в доме и саду, белить печи, вытряхивать постели, выносить мусор. Чистые лавки, полы и столы в доме протирали настоем сушеной мяты. Этой травой устилали также полки в бане, а ее отваром поддавали пару. Так делали не только из-за приятного аромата, но и из-за антисептических свойств этого растения.

В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц — защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками, льняным семенем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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