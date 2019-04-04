Тюменский губернатор отметил роль общественности в реализации нацпроектов

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-04T16:22:21+03:00

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Тюменская область активно включилась в процесс реализации национальных проектов. Задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, касаются каждого жителя страны, и в их решение важно участие общественности. Об этом на конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта заявил губернатор Александр Моор.

- Реализация национальных проектов на ближайшее шесть лет является одной из важнейших задач, поставленных главой государства. Достижение намеченные целей – персональная ответственность каждого губернатора. Наш регион уже прошел этап согласования и заключения соглашений с федеральными органами власти, и непосредственно переходит к исполнению программ, - пояснил Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что в этом процессе областному правительству важно получать обратную связь. Понимать, как жители оценивают действия власти, насколько качественно выполняются работы, чтобы корректировать сформированные программы. Роль Народного фронта, как мощного социального института, незаменима в этой работе. Сотрудничество с региональной организацией позволяет оперативно учитывать мнение граждан.

- Цели поставлены очень амбициозные. Выделены серьезные деньги на реализацию программ. На выходе каждый человек должен ощутить положительные изменения на себе. Это касается и благоустройства городской среды, и улучшения качества медицинского обслуживания, и развития образовательной системы. Уверен, что совместными усилиями мы справимся с этими вызовами, - подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU