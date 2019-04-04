2019-04-04T15:58:30+03:00
Общество

Шесть долгостроев в Тюменской области остаются на контроле прокуратуры и властей региона

Завершения строительства ждут 220 дольщиков
Маргарита КАЛИНКИНА
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Шесть долгостроев остаются в Тюменской области. Их возведение контролирует Главное управление строительства и прокуратура. Четыре здания строят в Тюмени, по одному – в Тобольске и Винзилях. В проектах задействованы деньги 220 дольщиков – это несколько сотен миллионов рублей.

Работы на объектах идут, но сроки уже нарушены, сообщает ТК «Тюменское время». Так, элитный жилой комплекс «Хаус-клуб» вместо 2018 года сдадут только в третьем квартале 2019-го. ЖК «Фифти-Фифти» должно было построить в 2013, но ввести его в эксплуатацию удалось только 15 марта,

- Дольщики могут потребовать от застройщиков компенсации, но делать ли это – каждый решает сам - говорит юрист и эксперт рынка недвижимости Дмитрий Шандурский.

Сейчас застройщики пяти проектов обещают сдать дома – хоть и с опозданием. Сложнее обстоят дела с объектом в Винзилях – там в отношении директора строительной компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Завершать проект придется инвестору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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