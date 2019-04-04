2019-04-04T15:35:43+03:00
Общество

Липы возле улицы Промышленной в Тюмени редкими не признали

Они высажены искусственно, поэтому их рубить можно
Маргарита КАЛИНКИНА
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Липы возле улицы Промышленной в Тюмени редкими не призналиЛипы возле улицы Промышленной в Тюмени редкими не призналиФото: Ольга Крыльцова
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Липы в районе улицы Промышленной в Тюмени, которые вырубят при строительстве автомобильной развязки, не являются редкими. Об этом заявили в областном департаменте недропользования и экологии. За судьбу 39 деревьев, занесенных в Красную книгу, борются общественники. Они направили обращение в областной департамент, а также в администрацию города и штаб ОНФ.

- Под охрану взяты растения только естественного происхождения. Эта норма закреплена постановлением Администрации Тюменской области от 04.04.2005 № 67-пк, - уточнили в департаменте. - Деревья, растущие на улицах городов, в том числе в Тюмени, высажены для озеленения и имеют искусственное происхождение. Поэтому они не относятся к «краснокнижным» и не подпадают под действие закона «Об охране окружающей среды».

Их вынужденный снос не нанесет вред природной популяции вида. Вместо них согласно проектам будут высажены другие деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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