Улицы Тюмени отмывают от зимней грязи

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-04T15:07:44+03:00

Генеральная уборка в Тюмени началась с центра и исторической части города.

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Улицы, скверы и площади Тюмени отмывают от зимней грязи. Перила и барьерные ограждения в центре города помыты уже трижды. В уборке задействованы 280 дорожных рабочих и 260 машин.

Там где не справляется машина, на помощь приходят рабочие. Фото администрации Тюмени

Работы идут круглосуточно. Прометание дорог доверено комбинированным дорожным машинам, вдоль бордюров пыль и грязь собирают погрузчики и вакуумно-подметальные машины. Там, где техника бессильна, рабочие собирают мусор лопатами, после чего за дело берется пылесос.

Генеральная уборка начата с улиц Ленина – Республики, Ямской – Луначарского, Водопроводной – 8 Марта – Первомайской. После уборки мусора здесь начнут готовить ограждения и остановочные павильоны к покраске.

Мусор на набережной собирают с пешеходных зон и газонов. Фото Администрации Тюмени

Шик и блеск наводят также на набережной Туры. Здесь горячим паром отмывают гранитное покрытие. После 15 апреля набережную еще раз помоют шампунем. "Принять душ" придется также технологическим сооружениям и киоскам.

- На набережной уже появились лавочки, которые по традиции зимовали в закрытом помещении. На днях здесь заменят 250 метров перил. Из-за высокой влажности на них появились расколы и следы гниения. Идет также очистка лестниц и кустарника от мусора, – рассказал начальник отдела МБУ «Тюменьгормост» Дмитрий Занин.

К майским праздникам порядок в Тюмени будет наведен повсеместно, отметили в администрации города.

Набережную Тюмени отмывают горячим паром. Фото Администрации Тюмени

ИСТОЧНИК KP.RU