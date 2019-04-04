2019-04-04T15:07:44+03:00
Общество

Улицы Тюмени отмывают от зимней грязи

Работы идут круглосуточно
Маргарита КАЛИНКИНА
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Генеральная уборка в Тюмени началась с центра и исторической части города.Генеральная уборка в Тюмени началась с центра и исторической части города.
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Улицы, скверы и площади Тюмени отмывают от зимней грязи. Перила и барьерные ограждения в центре города помыты уже трижды. В уборке задействованы 280 дорожных рабочих и 260 машин.

Там где не справляется машина, на помощь приходят рабочие. Фото администрации Тюмени

Там где не справляется машина, на помощь приходят рабочие. Фото администрации Тюмени

Работы идут круглосуточно. Прометание дорог доверено комбинированным дорожным машинам, вдоль бордюров пыль и грязь собирают погрузчики и вакуумно-подметальные машины. Там, где техника бессильна, рабочие собирают мусор лопатами, после чего за дело берется пылесос.

Генеральная уборка начата с улиц Ленина – Республики, Ямской – Луначарского, Водопроводной – 8 Марта – Первомайской. После уборки мусора здесь начнут готовить ограждения и остановочные павильоны к покраске.

Мусор на набережной собирают с пешеходных зон и газонов. Фото Администрации Тюмени

Мусор на набережной собирают с пешеходных зон и газонов. Фото Администрации Тюмени

Шик и блеск наводят также на набережной Туры. Здесь горячим паром отмывают гранитное покрытие. После 15 апреля набережную еще раз помоют шампунем. "Принять душ" придется также технологическим сооружениям и киоскам.

- На набережной уже появились лавочки, которые по традиции зимовали в закрытом помещении. На днях здесь заменят 250 метров перил. Из-за высокой влажности на них появились расколы и следы гниения. Идет также очистка лестниц и кустарника от мусора, – рассказал начальник отдела МБУ «Тюменьгормост» Дмитрий Занин.

К майским праздникам порядок в Тюмени будет наведен повсеместно, отметили в администрации города.

Набережную Тюмени отмывают горячим паром. Фото Администрации Тюмени

Набережную Тюмени отмывают горячим паром. Фото Администрации Тюмени

ИСТОЧНИК KP.RU

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