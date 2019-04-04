2019-04-04T14:34:20+03:00
Звезды

В Тюменской области создают виртуальные концертные залы

Первый из них появится в Тобольске
Маргарита КАЛИНКИНА
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Виртуальные концертные залы появятся в Тюменской области. Их создают на базе муниципальных учреждений культуры в рамках регионального проекта «Цифровая культура». Первый зал откроется 16 апреля в тобольском Доме культуры «Синтез». Он представит музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» из Тюменской филармонии.

Виртуальные залы позволят жителям региона приобщиться к академическому исполнительству и обогатить свой духовный уровень, сообщили в областном департаменте культуры. В течение года подобные концертные залы откроют в Доме культуры Ишима и тюменском Центре культуры и искусства «Современник». Эти учреждения победили в конкурсе Министерства культуры России. Свои заявки подали 164 учреждения из 52 субъектов страны, победителями стали 80 учреждений из 33 регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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