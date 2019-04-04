2019-04-04T13:59:01+03:00
Общество

Несколько тюменских клиник нарушали правила при обращении с медицинскими отходами

Штрафы получили сами организации и их руководители
Маргарита КАЛИНКИНА
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Восемь административных дел возбуждено тюменской природоохранной прокуратурой после проверок медицинских учреждений. В четырех лечебных организациях выявлены нарушения при обращении с медотходами. Общая сумма штрафов компаниям и их должностным лицам составила 390 тысяч рублей.

Так, в поликлинике «КРОСНО» необеззараженные отходы разных классов долгое время хранились вместе и вне холодильника. В ООО «ДЕНТАЛ-ЛЮКС» учет и контроль за движением медицинских отходов велся с нарушением санитарных правил, не наносилась маркировка на упакованные пакеты с отходами.

И то, и другое лечебное учреждение наказаны на 150 тысяч рублей, а их руководители - на 20 тысяч. Как сообщили в областной прокуратуре, штрафы выписаны областным управлением Роспотребнадзора на основании ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

ИСТОЧНИК KP.RU

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