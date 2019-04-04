2019-04-04T13:31:55+03:00
Происшествия

Пытался отомстить: тюменец может лишиться свободы из-за снимков голой подруги

Опозоренная девушка пожаловалась в правоохранительные органы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителя Тюменской области обвиняют в незаконном распространении сведений частной жизни. Молодой человек разместил в социальных сетях фотографии обнаженной девушки, которая жила с ним в гражданском браке несколько лет. Мужчина тяжело пережил разрыв и таким образом решил отомстить своей бывшей.

28-летний мужчина в марте разместил снимки на своей странице без ее согласия, а затем разослал их знакомым потерпевшей. После того, как потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и в отношении тюменца возбудили уголовное дело, он раскаялся в содеянном.

Сейчас по делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. За незаконное распространение сведений о частной жизни (ч.1 ст.137 УК РФ) тюменцу грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до двух лет, сообщили в областном управлении СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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