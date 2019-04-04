Жителям труднодоступных территорий Тюменской области в половодье пенсии доставят досрочно

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-04T13:08:56+03:00

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Сельские почтовые отделения Тюменской области на время весенней распутицы пополнили товарами народного потребления. Жителям нескольких труднодоступных населенных пунктов будут заблаговременно выплачены пенсии и пособия. Почтальонам, проживающим в зоне подтопления, напомнили о мерах безопасности в период весеннего паводка.

- Почта России как социально ответственная компания предпринимает все необходимые меры для обеспечения доступности услуг почтовой связи людям независимо от места их проживания. В зоне предполагаемого подтопления находятся Ишим и Тобольск. На случай размыва дорог в Ишиме предусмотрены запасные маршруты. В Тобольске, если размоет дороги, почтальоны пойдут пешком, по мосткам. В Заболотье весной вводятся авиарейсы, - отметил заместитель директора Тюменского филиала Почты России Виктор Валов.

Почтовики также тесно взаимодействуют с подразделениями МЧС и местными органами государственной власти для организации стабильной, непрерывной работы отделений в условиях весеннего половодья.

ИСТОЧНИК KP.RU