Тюменец три года скрывал свой ВИЧ-статус от сожительницы

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-04T11:52:51+03:00

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На жителя Тюмени возбуждено уголовное дело за заражение ВИЧ-инфекцией своей сожительницы. Женщина узнала, что заражена ВИЧ, когда готовилась к операции и проходила полное обследование.

Горожанка прожила в гражданском браке с 2015 по 2018 год и только, спустя три года, узнала, что ее возлюбленный является носителем вируса иммунодефицита. 36-летний мужчина все эти годы не рассказывал о своем здоровье. Он был предупрежден об уголовной ответственности за заражение других лиц, однако, сам не лечился и не поставил в известность о болезни свою партнершу.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 122 Уголовного кодекса России «Заражение ВИЧ-инфекцией». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе полиции Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU