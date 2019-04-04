Тюменский ансамбль формейшн «Вера» в 20 раз стал чемпионом России

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-04T09:48:51+03:00

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В двадцатый раз тюменский ансамбль формейшн «Вера» стал чемпионом России. Он представит страну на Чемпионате мира, который состоится 7 сентября в Москве.

Команда признана сильнейшей в европейской программе с композицией «Лига чемпионов». В латиноамериканской программе тюменцы представил композицию «Open the door please» и заняли второе место, уступив команде «Дуэт» из Перми. На четвертом месте – «Вера Дубль» с композицией «Венера и Марс».

За титул сильнейших на Чемпионате и Первенстве России в Москве боролось рекордное количество команд. Восемнадцать из них выступили в европейской программе и 23 - в латиноамериканской. Из Тюмени на паркет выходили 12 команд разных возрастных категорий. Тюменская команда «Пионер» с композицией «Рекламная пауза» (тренер Александр Чирков) победила в латиноамериканской программе в возрастной группе 12-13 лет. В европейской программе 1 и 3 места завоевали ребята из ансамбля Vera Juniors.

В европейской программе среди ансамблей 14-15 лет команда «Пионер» (тренеры Александр Алиско и Екатерина Кондрашина) стала третьей, а в латиноамериканской программе «Вера-Пионер» (тренеры Татьяна Каражова и Марат Жумабеков) и «Vera Juniors» заняли 1 и 2 место. Среди молодежных ансамблей в европейской программе не было равных команде «Вера Дубль». Среди самых юных спортсменов 10-11 лет на вторую ступень пьедестала почета поднялись тюменские «Чижики» с композицией «Ох уж эти миньоны».

ИСТОЧНИК KP.RU