Названы самые популярные социальные сети, которыми тюменцы пользуются на работе

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-04T09:55:56+03:00

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Среди работающих тюменцев только каждый четвертый не пользуется на работе интернетом. Подавляющее большинство (77%) время от времени заходит в сеть, чтобы проверить социальные сети или почту.

Самой популярной из соцсетей является «ВКонтакте». Этим ресурсом пользуются 90% тюменцев. На втором месте – «Инстаграм», на третьем – «Фэйсбук». Среди мессенджеров наиболее популярны «Вотсап», «Телеграм» и «Вайбер». Самым популярным устройством для выхода в интернет является мобильный телефон.

Такие данные приводит компания по поиску работы и подбору персонала HeadHunter. Эксперты провели исследования и выяснили, что 67% экономически активных тюменцев предпочитают периодически «отдыхать» от интернета. А 15% всегда находятся в сети. По этому параметру регион занимает второе место в России. Чаще всего постоянно «на связи» работники из сфер «Медицина, фармацевтика», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «ИТ, телеком».

- Вероятно, эти же 15% жителей Тюменской области ответили, что отсутствие интернета полностью изменило бы их обычную жизнь. Еще 54% уверены, что их жизнь существенно изменилась бы, но они смогли бы приспособиться. Четверть экономически активных жителей региона считают, что без доступа к всемирной сети серьезных перемен с ними не случится, а 6% - что их жизнь не изменится вообще, - отметили в пресс-службе HeadHunter.

Исследования также показали, что две трети тюменцев так или иначе используют интернет, чтобы на время отвлечься от рабочих задач. Наиболее популярен такой вид отдыха у людей из сферы «Туризм, гостиницы, рестораны», «Искусство, масс-медиа», «Строительство и недвижимость», «Маркетинг, реклама, PR» и «ИТ, интернет».

Чаще всего работники читают в сети новости или книги (54%), проверяют социальные сети (50%) или почту (46%), общаются в мессенджерах (37%), слушают музыку (29%) или смотрят видео (23%). А вот онлайн-покупки и игры в рабочее время популярностью не пользуются – с их помощью от дел отвлекаются лишь 12% и 7% опрошенных соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU