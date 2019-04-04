2019-04-04T08:44:00+03:00
Происшествия

Застрелил возле щенят: тюменец убил бездомную собаку за то, что лаяла

На мужчину заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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Уголовное дело за убийство дворовой собаки возбуждено в Тюмени. В одном из садоводческих обществ пьяный мужчина застрели животное из охотничьего ружья. Инцидент произошел 9 марта днем. Произошедшее увидела соседка по даче и сообщила в полицию.

Как оказалось, дачники построили будку для бродячей собаки на пустом участке. Весной она ощенилась и жила уже с двумя щенками. Это не понравилось мужчине, домик которого находился рядом, и он убил мать, оставив щенят живыми.

Полицейские выехали на место происшествия и при обыске в доме мужчины под кроватью нашли гладкоствольное охотничье ружье. Оно изъято, а подозреваемый задержан. В полиции 39-летний безработный пояснил, что собаки очень шумели, лаяли и периодически таскали мусор на его участок.

Теперь мужчине предстоит ответить за свое преступление. Санкция ч.1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным» предусматривает наказание в виде ареста до 6 месяцев, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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