Благодаря Agile-принципам в Сбербанке увеличилось число клиентов малого бизнеса

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-04T08:32:26+03:00

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В 2019 году в Сбербанке продолжается масштабная реформа – переход на новую модель работы, учитывающую основные принципы Agile. Система гибкого управления помогает сокращать время принятия решения, максимально быстро реагировать на все происходящие изменения, а также избегать множества ошибок.

С приходом Agile в Сбербанке значительно повысилась скорость работы, вывод новых продуктов на рынок, увеличились такие показатели, как прибыль и чистый операционный доход. Изменилось и число представителей малого и микробизнеса: по сравнению с 2017 годом, активных клиентов стало больше на 23%, а количество открываемых предпринимателями новых счетов возросло в 3,5 раза.

– Agile – это прежде всего культура принятия решений. В основе Agile лежат четыре принципа: люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; работающий продукт важнее исчерпывающей документации; сотрудничество в команде важнее согласования условий и деталей; готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Наша команда работает, используя эти принципы 2 года, и сейчас Agile уже является фундаментом новой культуры, – подчеркнул Александр Белокопытов, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

Александр Белокопытов - директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка

Благодаря принципам Agile в 2018 году Сбербанку удалось достичь роста прибыли в сегменте малого и микробизнеса на 15%, а чистого операционного дохода – на 10%. При этом расходы в абсолютном выражении значительно сократились. За аналогичный период кредитный портфель этого же сектора показал прирост на 17%, пассивы – на 14%.

Сбербанк не останавливается на достигнутом и продолжает внедрять новые сервисы и технологии для большего удобства и удовлетворенности клиентов. Так, в апреле 2019 года банк представил новый универсальный инструмент – AI-систему предупреждения операционных дефектов (СПОД), позволяющую с вероятностью выше 98% и со скоростью до 5 секунд определить наличие подписи и печати на любом документе.

На этапе размещения документа СПОД проверяет корректность оформления, присутствие всех обязательных подписей и печатей. Обнаружив ошибку, система моментально предупреждает пользователя, какой страницы не хватает, где нужно расписаться или поставить печать. Уже сейчас СПОД применяется Сбербанком при оформлении зарплатных проектов.

В апреле Банк представил новый универсальный инструмент – AI-систему предупреждения операционных дефектов (СПОД)

– Новая система показывает высочайшую эффективность в работе, что позволяет сокращать сроки заключения договоров и подключения услуг. Это, в свою очередь, поможет предупреждать ошибки в бизнес-процессах и сделает взаимодействие клиентов с банком более комфортным, – сообщил Александр Белокопытов.

Еще одной хорошей новостью для владельцев бизнеса, имеющих одного учредителя, стала возможность открытия счета в любом отделении Сбербанка для физлиц. С помощью специальных программных роботов менеджер поможет открыть банковский счет в более короткие сроки, выбрать подходящий пакет услуг РКО и оформить все дополнительные продукты: доступ в интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн», сервис «Самоинкассация», бизнес-карту, услуги СМС-информирования к расчетному счету и бизнес-карте.

Благодаря этой программе более 1300 офисов Сбербанка по всей стране, работавшие ранее исключительно с физлицами, стали доступны ИП и юридическим лицам, имеющим одного учредителя. Обслуживание корпоративных клиентов, имеющих двух и более учредителей, пока проводится в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU