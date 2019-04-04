2019-04-04T07:14:05+03:00
Общество

Ход мусорной реформы в Тюменской области обсужден в Минприроды России

Регион полностью перешел на новую систему переработки отходов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменская область полностью перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В регионе создано 20 мусоро-перегрузочных станций, дифференцированы тарифы для жителей многоквартирных жилых домов и частных владений.

Итоги реформы в Уральском федеральном округе в первом квартале 2019 года обсуждались накануне, 3 апреля, на совещании в Минприроде России. Его провел ответственный за реформу ТКО в УрФО замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов. В заседании также участвовали помощник полпреда Президента РФ в УФО Анна Ленская и представитель компании «Российский экологический оператор» Ильдар Неверов.

Отмечено, что сбор и переработка мусора по новой системе кроме Тюменской области осуществляется на Ямале, в Свердловской и Челябинской областях. По итогам I квартала 2019 года, в этих регионах наблюдается прирост среднего месячного платежа в районе 6% с учетом коммунальной услуги по обращению с ТКО. Для открытого диалога с населением организованы горячие телефонные линии, проводятся встречи с активами муниципальных образований, в средствах массовой информации и социальных сетях идет разъяснительная работа по порядку проведения реформы и «начинке» тарифа.

Однако Уральский Федеральный округ не стал исключением, где есть сложности при формировании базы данных фактически проживающих в домах людей. Это повлияло на корректное образование тарифов. Ответственные от регионов обратились в Минприроды за помощью в урегулировании данного вопроса. Все предложения и поручения по обсуждаемым вопросам вошли в итоговый документ для дальнейшей детальной отработки, сообщили в пресс-службе Минприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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