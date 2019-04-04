Варианты благоустройства озера Алебашево предлагают обсудить тюменцам

СЕГОДНЯ 06:40 2019-04-04T06:40:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Благоустройство территории возле озера Алебашево предлагают обсудить жителям Тюмени. Команда из пятнадцати архитекторов и дизайнеров будет проводить свою дизайн-сессию в субботу, 6 апреля, в Технопарке. На пространстве «Точка кипения» всех неравнодушных будут ждать с 10:00 до 15:30.

Всем, у кого есть желание, а также те, чья деятельность или сфера интересов связаны с архитектурой, урбанистикой или ландшафтным дизайном, предлагается заполнить анкету на участие и придти на обсуждение. Те, у кого есть мысли по поводу того, что обязательно должно быть в парке, или, наоборот, чего точно там быть не должно, могут написать комментарии здесь.

Горожан, которые хотят принять участие в создании парка, предлагают активно включаться в команду. Тюменцев, обладающих знаниями, которые могут быть полезны, призывают тоже не оставаться в стороне.

Алебашево - первый событийный парк, как это будет?.

ИСТОЧНИК KP.RU