2019-04-04T06:40:42+03:00
Общество

Варианты благоустройства озера Алебашево предлагают обсудить тюменцам

Архитекторы и дизайнеры готовы общаться с горожанами 6 апреля [ВИДЕО]
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцев приглашают обсудить варианты благоустройства озера АлебашевоТюменцев приглашают обсудить варианты благоустройства озера Алебашево
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Благоустройство территории возле озера Алебашево предлагают обсудить жителям Тюмени. Команда из пятнадцати архитекторов и дизайнеров будет проводить свою дизайн-сессию в субботу, 6 апреля, в Технопарке. На пространстве «Точка кипения» всех неравнодушных будут ждать с 10:00 до 15:30.

Всем, у кого есть желание, а также те, чья деятельность или сфера интересов связаны с архитектурой, урбанистикой или ландшафтным дизайном, предлагается заполнить анкету на участие и придти на обсуждение. Те, у кого есть мысли по поводу того, что обязательно должно быть в парке, или, наоборот, чего точно там быть не должно, могут написать комментарии здесь.

Горожан, которые хотят принять участие в создании парка, предлагают активно включаться в команду. Тюменцев, обладающих знаниями, которые могут быть полезны, призывают тоже не оставаться в стороне.

Алебашево - первый событийный парк, как это будет?.

ИСТОЧНИК KP.RU

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