По Тюмени пройдет детский марш #РоссияБезДТП

СЕГОДНЯ 05:40 2019-04-04T05:40:21+03:00

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Областной детский марш #ТюменьБезДТП состоится сегодня, 4 апреля, в Тюмени. Три колонны с детьми в желтых жилетах пройдут по тротуарам магистральных улиц с призывами: #РоссияБезДТП, #ТюменьБезДТП.

В марше примут участие более двух тысяч школьников. Его цель – призвать взрослых и детей к вежливости на дорогах и обеспечению безопасности детей. Возглавят шествие глава города Руслан Кухарук, начальник областной Госавтоинспекции Александр Селюнин, детский омбудсмен Андрей Степанов, депутат Тюменской гордумы Юрий Баранчук, спортсмены Сергей Мехнин и Максим Шляпников, член Общественного совета полиции Тюменской области Ярослав Ильин, курсанты Тюменского регионального отделения ДОСААФ России.

По данным ГИБДД, в 2019 году на дорогах Тюменской области произошло 75 аварий с участием детей, в которых один ребенок погиб и 83 получили травмы. Это почти на треть больше, чем за тот же период 2018 года. Большинство детей, пострадавших в авариях, были пассажирами автомобилей. С наступлением тепла возрастает риск увеличения дорожных происшествий с участием юных велосипедистов и водителей мототехники.

Сбор участников мероприятия запланирован в 11.20 у Технопарка. Здесь состоится массовый танцевальный флешмоб, после которого начнется шествие.

ИСТОЧНИК KP.RU