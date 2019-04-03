Парк сельскохозяйственной техники Тюменской области готов к полевым работам

СЕГОДНЯ 20:20 2019-04-03T20:20:44+03:00

На поля должны выйти более 4 тысяч единиц тракторов

Изменить размер текста: A A

Аграрии Тюменской области готовы к весенне-полевые работам. Технический парк сельскохозяйственной техники региона насчитывает более четырех тысяч единиц тракторов. На 1 апреля их готовность составила 98,8 процента.

На финальной стадии исправность плугов, культиваторов, дискаторов – из 3152 единиц уже готовы к выходу на поля 99,7 процента. Ожидают своей очереди и 98,8 процента сеялок и посевных комплексов. Всего их насчитывается более трех тысяч единиц, отметили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Фермерские хозяйства уде определили и потребность в горюче-смазочных материалах. Так, для проведения качественных весенних полевых работ аграриям потребуется свыше 21 тысячи тонн дизельного топлива, 1387 тонн бензина и 633 тонны моторных масел. В области еженедельно осуществляется мониторинг накопления топливных ресурсов. В настоящее время обеспеченность горюче-смазочными материалами на уровне прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU