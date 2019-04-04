Погода 4 апреля в Тюмени: солнечно и ветрено

СЕГОДНЯ 03:42 2019-04-04T03:42:18+03:00

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Четверг, 4 апреля, в Тюменской области будет преимущественно солнечным, теплым, но ветреным. Местами пройдет дождь. Температура воздуха днем поднимется до +6 +8 градусов.

Так, в Тюмени день будет ясным, столбики термометров поднимутся до +5 +7 градусов. Северо-восточный ветер будет 4-9 м/с и он сменит погоду, к вечеру начнет холодать, а ночью температура воздуха опустится до -6 градусов.

В Тобольске +6 и тоже солнечно. Ветер слабый, всего до 4 м/с, но ночью тоже похолодает до -4.

В Ялуторовске и Заводоуковске облачно, днем потеплеет до +8 градусов, а ветер ожидается до 5-12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов.

В Ишиме с утра до вечера будет идти небольшой дождик. Воздух прогреется до +5 градусов, а ветер достигнет 6-13 м/с, ночью тоже будет ниже 0 градусов.

Сегодня отмечается Всемирный день крыс. Он создан для привлечения внимания к этому неординарному животному и призван объединить любителей декоративных крыс по всему миру.

В народном календаре 4 апреля названо Василием Солнечником. На Василия принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Синие облака предвещали тепло и дождь. Хозяйки в этот день пекли калачики, символизирующие солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU