Игротека «Конструктория» и «Город художников» пройдут в Тюмени в середине апреля

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-03T17:45:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Два уникальных семейных мероприятия - игротека «Конструктория» и «Город художников» - пройдут в Тюмени 20-21 апреля в СК Строймаш. Кроме полюбившихся горожанам конструкторов со всего мира и детской железной дороги, тюменцев ждет серия мастер-классов по разным видам живописи, а подростков - задания по развитию профессиональных скилов с помощью конструкторов.

Организаторы игротеки приглашают детей и их родителей объединится за общими занятиями: конструированием из 30 самых необычных и разнообразных конструкторов, строительством 100 кв.м. детской деревянной железной дороги, участием в экологических и благотворительных акциях – сбор пластиковых крышечек и детский книжный обменник. Также к предстоящей игротеке будет представлена зона из 10 мастер-классов по разным видам живописи.

- Я рада, что проект «Конструктория» не стоит на месте и развивается. В этом году в рамках проекта "Крепкая семья" мы запустили «КонструкторияPRO», которая помогает школьникам определиться с будущей профессией и развивает надпрофессиональные навыки. А к "Конструктории" теперь присоединился Город художников. Благодаря этому мы сможем развивать в детях не только технические способности, через конструирование, но и творческие - с помощью живописи, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, идейный вдохновитель игротеки «Конструктория».

На мероприятии также запланированы розыгрыши конструкторов и танцевальные мастер-классы от школы «Академия».

КУДА ЗВОНИТЬ

Игротека «Конструктория» пройдет 20-21 апреля с 10:00 до 19:00 в СК «Центральный» (Индустриальная, 49а). Узнать подробности можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU