Тюменцев приглашают на семинар известного писателя-психолога

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-03T15:45:20+03:00

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В конце мая в Тюмени пройдут семинары известного в России писателя-психолога Александра Хакимова. Спикер расскажет, как сохранить душевное равновесие во времена быстро сменяющихся парадигм и стремительного развития технологий.

На встречах с тюменцами Александр Хакимов ответит на популярные вопросы взаимоотношений мужчины и женщины, раскроет основные принципы построения счастливой семьи, расскажет, как родителям мотивировать детей на развитие.

Спикер также подробно остановится на преодолении кризисов, как личностных, так и кризисов в отношениях. Александр Хакимов даст действенные алгоритмы нахождения сил для сохранения семьи и придания семейной жизни атмосферы радости и творчества.

Семинары «Путешествие вглубь себя» и «Семья в эпоху времен» состоятся 28 и 29 мая. Встречи пройдут на площадке ДК «Железнодорожник». Начало в 19 часов.

СПРАВКА КП

Александр Геннадьевич Хакимов – известный в России и других странах писатель, психолог, философ, путешественник и специалист по ведической культуре. Дело его жизни – нести людям знание, раскрывающее вечные законы бытия. Его лекциям присущи строгость и чистота, необычайно яркая образность и доходчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU