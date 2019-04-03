В марше #ТюменьБезДТП примут участие свыше 2-х тысяч школьников

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-03T14:58:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области стартовал региональный детский марш #ТюменьБезДТП. С 3 по 5 апреля колонны ребятишек в желтых жилетах пройдут по тротуарам магистральных улиц с призывами #РоссияБезДТП, #ТюменьБезДТП.

Каждую колонну будут сопровождать известные в муниципалитетах люди. Это руководители администраций, депутаты, спортсмены. В общей сложности в детском марше примут участие более двух тысяч школьников.

В Тюмени детский марш пройдет 4 апреля. Коллону возглавят глава города Руслан Кухарук, начальник областной Госавтоинспекции Александр Селюнин, руководитель команды стрит-воркаут Сергей Мехнин, автоспортсмен-дрифтер Максим Шляпников и курсанты Тюменского регионального отделения ДОСААФ России.

Цель мероприятия призвать участников дорожного движения, взрослых и детей, к вежливости на дорогах и обеспечению дорожной безопасности детей. В этом году в Тюменской области произошло 75 ДТП с участием детей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. В авариях один ребенок погиб, 83 получили травмы. Это почти на треть больше, чем за тот же период 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU