Дом Рубцовой, полыхавший сегодня в Тюмени, восстановят, заверил губернатор

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-03T15:27:34+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор разделил горечь жителей города по поводу пожара, произошедшего сегодня в доме на Дзержинского, 34, являющегося памятником архитектуры. По словам главы региона Дом Рубцовой – это достояние области.

- Именно так выглядела деревянная Тюмень до революции. Для меня этот дом был и остается одним из символов деревянной областной столицы. Без дома Рубцовой не представляю улицу Дзержинского, - признался Александр Моор.

Губернатор добавил, что также хорошо знает и семью талантливых реставраторов Шитовых, чья мастерская располагалась в сгоревшем памятнике архитектуры. Почетный гражданин города Вадим Шитов и его сын Святослав лично занимались реставрацией дома Рубцовой. Они помогли сохранить и многие другие памятники в Тюмени и за ее пределами.

- Вклад мастеров в сохранение уникальной деревянной резьбы Тюмени трудно переоценить, - подчеркнул губернатор, отметив, что обстоятельства произошедшего выясняются. - С уверенностью могу сказать одно - какими бы не оказались последствия пожара, памятник культурного наследия будет восстановлен и мастерская семьи Шитовых продолжит работу.

Александр Моор также высказал обеспокоенность тем, что при пожаре пострадал сам Вадим Шитов. Его госпитализирован в ожоговое отделение ОКБ№1. По словам врачей, угрозу для жизни полученные травмы не представляют. Однако, считает губернатор, Вадиму Макаровичу стоит прислушаться к специалистам и пройти полный комплекс лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU