Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-03T14:12:45+03:00

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Розничные клиенты Банка УРАЛСИБ теперь могут оформить пакеты услуг дистанционно через Интернет-банк, без визита в отделение Банка.

На сегодняшний день клиентам Банка доступны три пакета услуг: «ТУРБО», «Приоритет», «Статус».

Пакет услуг – это комплекс банковских продуктов и сервисов. Приобретая пакет, клиент получает набор выгодных предложений, в числе которых повышенный кэшбэк до 5% в рамках программы лояльности «УРАЛСИБ Бонус», до 6,3% на остаток денежных средств по накопительным счетам открытым в пакете услуг, специальные условия по вкладам и бесплатное страхование при выезде за рубеж.

Кроме того, в рамках пакетов услуг предлагается персональное обслуживание в Банке. Для держателей пакетов Банка УРАЛСИБ также предусмотрены доступ в бизнес-залы аэропортов Priority Pass и Lounge Key, спецпредложения от партнеров Банка и круглосуточный консьерж-сервис.

Для дистанционного оформления пакета услуг необходимо:

- в Интернет-банке зайти на страницу заказа карт;

- на странице заказа Вы увидите краткое описание каждого пакета. Выбрав пакет услуг, нажать на кнопку «Оформить»;

- на странице заказа продукта выбрать основную карту пакета, валюту карты (рубли, доллары США, евро) и количество карт (кнопка «Добавить основную карту»);

- по желанию, добавить дополнительные карты (кнопка «Добавить дополнительную карту»). При этом максимальное количество карт для оформления в одной валюте в рамках пакета услуг не должно превышать двух;

- заполнив все поля, нажать кнопку «Далее». Для для подтверждения заказа необходимо ввести пароль;

- после оформления Вы увидите статус пакета на главной странице.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления пакетов услуг можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU