Показатель заболеваемости гриппа в Тюменской области снизился почти вдвое

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-03T13:09:39+03:00

На 13-й неделt он ниже эпидемического порога на 47%

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области продолжает снижаться активность циркуляции вирусов гриппа и ОРВИ. На 13 неделе, с 25 по 31 марта 2019 показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 47%.

По данным вирусологического мониторинга регионального управления Роспотребнадзора, у больных в основном выделялись вирусы не гриппозной этиологии. В ведомстве напомнили, что в целях профилактики ОРВИ следует чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку.

Жителям региона также рекомендуется избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями, а при посещении медицинских организаций и мест с большим пребыванием людей, пользоваться одноразовыми масками.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU