Показатель заболеваемости гриппа в Тюменской области снизился почти вдвое
В Тюменской области продолжает снижаться активность циркуляции вирусов гриппа и ОРВИ. На 13 неделе, с 25 по 31 марта 2019 показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 47%.
По данным вирусологического мониторинга регионального управления Роспотребнадзора, у больных в основном выделялись вирусы не гриппозной этиологии. В ведомстве напомнили, что в целях профилактики ОРВИ следует чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку.
Жителям региона также рекомендуется избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями, а при посещении медицинских организаций и мест с большим пребыванием людей, пользоваться одноразовыми масками.
Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU