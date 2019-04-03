2019-04-03T12:27:45+03:00
Общество

В марте на свет появилось свыше 1000 новорожденных тюменцев

В первый весенний месяц свадьбу сыграли 430 пар
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Март выдался урожайным на приятное пополнение среди тюменских семей. Так, по данным комитета загс администрации города в марте на свет появилось 1028 малышей.

Всего, за три месяца этого года к общему числу жителей областного центра прибавилось 3015 юных тюменца.

Кроме того, в первый весенний месяц свои отношения решили зарегистрировать 430 пар. Это на 76 браков больше, чем ровно год назад. Всего за три месяца 2019 года марш Мендельсона прозвучал для 962 тюменских пар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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