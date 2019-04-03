Выездные ярмарки тюменских производителей стартовали на Ямале и в Югре

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-03T11:33:07+03:00

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В Югре и на Ямале стартовали выездные ярмарки тюменских товаропроизводителей. Фермерская продукция с юга Тюменской области традиционно пользуется большим спросом у жителей северных округа.

Только за март в городах Тарко-Сале, Лангепас и Югорск было реализовано более 11 тонн сельхозпродукции на сумму 2 млн 704 тысячи рублей. А уже на этой неделе, 5 и 6 апреля, приобрести качественные тюменские продукты смогут жители Надыма, Нового Уренгоя и Губкинского.

Весной ярмарки продлятся до мая, а затем будут проведены с сентября по ноябрь 2019 года. Ожидается, что за это время широкий ассортимент продукции тюменские товаропроизводители представят в десяти городах Югры и Ямала, среди которых Ханты-Мансийск, Когалым, Нягань и другие.

Традиционно в ярмарках примут участие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели и кооперативы. В муниципалитеты везут мясо, колбасные изделия и деликатесы, полуфабрикаты, молочную продукцию, рапсовое масло, куриное яйцо, дикоросы, чай, мед и др.

Ярмарки в северных округах проводят уже на протяжении 5 лет. Только за 2018 год их состоялось 34 в 16 городах северных округов, где было реализовано более 323 тонн продукции на сумму свыше 44 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

- Наши тюменские агропромышленные предприятия сделали мощный и очень качественный рывок. Ярмарки стали одним из инструментов продвижения их продукции, пользующеймя большим спросом и востребованной у жителей Ямала, и Югры, - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU