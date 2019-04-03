2019-04-03T10:15:12+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец, угрожая ножом, забрал выручку продуктового магазина

Полицейские задержали дебошира по горячим следам
Марина Васильева
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Накануне, 2 апреля, в полицию Тюмени поступило сообщение о совершении разбойного нападения. Стражи правопорядка незамедлительно прибыли на место происшествия.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы установили подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин по улице Шиллера. Далее, угрожая ножом потребовал у кассира выручку. Забрав 3500 рублей, он скрылся с места преступления.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Похищенные денежные средства полицейские изъяли и вернули в кассу магазина. У подозреваемого также забрали нож, которым он угрожал продавцу, сообщили в пресс-службе УМВД по городу Тюмени.

В настоящее время подозреваемый задержан. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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