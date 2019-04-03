Специальным гостем тюменской Студенческой весы станет Алексей Чумаков

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-03T09:35:09+03:00

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В Тюмени стартовала Студенческая весна. В фестивале этого года примут участие 2809 студентов и 24 федеральных эксперта, в том числе из соседних округов – Ямала и Югры. Решение о расшиении географии фестиваля принято в честь 75-летия Тюменской области.

В этом году работать с ребятами будут именитые федеральные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Омска, Одессы, Новосибирска и Перми. Специальным гостем фестиваля станет российский певец Алексей Чумаков.

Также в числе экспертов Студвесны выступит вактер театра и кино Михаил Богдасаров, редактор социальных сетей шоу «Вечерний Ургант» Николай Маратканов, участница телепроекта «Студия Союз» на ТНТ Елена Гущина и многие другие.

Фестиваль стартовал 1 апреля. На сегодняшний день в лидерах по количеству заявок на концертные направления — «Хореография» (928 заявок), «Музыка» (462 заявки) и «Театр» (373 заявки), сообщает пресс-служба фестиваля. В неконцертных номинация самими популярными стали - «Медиа» (72 заявки).

Первые кастинги по направлениям «Музыка», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр» и «Мода» начнутся 8 апреля. По их итогам жюри отберут лучшие номера, участники которых пройдут арт-лабораторию, где идеи студентов будут дорабатываться с федеральными и региональными экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU