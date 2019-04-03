Полицейские оцепили здание правительства Тюменской области
Утром поступил звонок о возможном минировании здания
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В Тюмени сотрудники полиции оцепили здание правительства Тюменской области. Причиной стала угроза минирования.
По сообщения очевидцев, рано утром в сторону центра города промчалось несколько пожарных машин. Тюменцы, спешившие на работу, решили, что вероятно где-то произошло ДТП или проходят учения.
Однако позже появилась информация о возможном минировании здания, расположенном на улице Володарского, 45, где находится областное правительство.
- Вызов поступил в 7.09. На место выехали 10 единиц техники и 28 человек личного состава, - отметили в региональном управлении МЧС по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU