Полицейские оцепили здание правительства Тюменской области

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-03T08:19:35+03:00

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В Тюмени сотрудники полиции оцепили здание правительства Тюменской области. Причиной стала угроза минирования.

По сообщения очевидцев, рано утром в сторону центра города промчалось несколько пожарных машин. Тюменцы, спешившие на работу, решили, что вероятно где-то произошло ДТП или проходят учения.

Однако позже появилась информация о возможном минировании здания, расположенном на улице Володарского, 45, где находится областное правительство.

- Вызов поступил в 7.09. На место выехали 10 единиц техники и 28 человек личного состава, - отметили в региональном управлении МЧС по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU