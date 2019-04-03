2019-04-03T07:54:16+03:00
Экономика

В Тюмени ищут подрядчика для установки к 9 мая арки «Звезда»

Объект появится на Исторической площади областного центра
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени ищет подрядчика по установке арки «Звезда». Объект должен появиться на Исторической площади города к 9 маю.

Согласно информации, размещенной на сайте государственных закупок, компании, которая победит в конкурсе, предстоит выполнить услуги по изготовлению, установке и демонтажу конструкции арка «Звезда». Сумма контракт 500 тысяч рублей.

Прием заявок стартовал 1 апреля и завершится 9 апреля в 8.30. Источником финансирования работ выступает городской округ Тюмени.

Согласно концепции оформления города Тюмени к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, все работы должны быть выполнены не позднее 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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