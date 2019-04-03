Тюменское вторсырье ушло с молотка более чем за 14 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:54 2019-04-03T06:54:53+03:00

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Все партии вторсырья, выставленные региональным оператором на торги, прошедшие 1 апреля, – проданы. Реализован 1700 тонн продукции на сумму более 14 млн рублей. Итоговая цена лотов увеличилась более, чем в два раза.

- Все вторичные ресурсы прошли предварительную сортировку на заводе, были спрессованы и сформированы в брикеты. До начала основных аукционов мы организовали на электронной площадке продажу малых партий продукции, которые также были реализованы, - отметил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

На аукционе переработчикам было предложено 11 видов вторичных ресурсов - несколько видов пленки, полиэтилен, полипропилен, черный металлолом, стекло, макулатуру и другие. Сейчас ассортимент сырья расширяется. Регоператор добавил еще 5 наименований продукции, которые могут быть потенциально интересны компаниям.

В результате открытого аукциона стеклобой и алюминиевая банка были проданы единственным участникам. Наибольшее увеличение стоимости в результате торгов зафиксировано на приобретение трех видов пленки: микс, цветная и черная, а также черного металлолома (боле, чем в 5 раз). Наибольшая часть средств – около 6,5 млн. – выручено за отходы бумаги и картона.

- Линейка, безусловно, будет расширяться и видоизменяться в зависимости от сезонности, морфологии отходов и покупательского спроса. Мы изучаем спрос, чтобы предлагать бизнесу то, что ему необходимо, - заверил Константин Фрумкин.

По его словам, тюменский МСЗ сейчас выходит на проектные мощности. Ежедневно регоператор получает от 600 до 800 тонн отходов. Часть их них – порядка 50% - органика. Все доходы от реализации вторсырья будут учтены в тарифе на обращение с твердыми коммунальными отходами в следующем периоде тарифного регулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU