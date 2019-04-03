2019-04-03T06:32:54+03:00
Экономика

«Талан» вошел в тройку лучших работодателей среди застройщиков

За 2018 год компания заметно улучшила свои позиции в рейтинге
Поделиться:
Компания «Талан» – федеральный застройщик, работающий с 2002 годаКомпания «Талан» – федеральный застройщик, работающий с 2002 года
Изменить размер текста:

Строительная компания «Талан» заняла 3-е место среди российских застройщиков и 75-е место среди всех компаний, которые вошли в «Рейтинг работодателей России 2018». За 2018 год компания заметно улучшила свои позиции в рейтинге: по итогам 2017 года «Талан» занимал 10-е и 191-е место соответственно.

Участники рейтинга оценивались по трем показателям: мнения соискателей и сотрудников, а также оценка эффективности работы департаментов по управлению персоналом. К участию допускались организации, где работает не менее 100 человек. Из 700 компаний, подавших заявки, в рейтинг 2018 года вошли 265.

«Позиции в рейтинге подтверждают одну из наших ценностей: мы работаем в команде талантливых и дружных единомышленников. Становясь компанией федерального масштаба, «Талан» стремится применять лучшие практики, а сотрудники имеют возможность расти и развиваться. По итогам прошлого года в 14 городах, где работает «Талан», от Севастополя до Владивостока, мы получили более 17 тысяч откликов кандидатов», - отмечает зам. генерального директора по персоналу компании «Талан» Наталья Молодцова.

Компания «Талан» – федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,5 млн кв. м в 14 регионах России. С 2017 года компания перешла на стандарты МСФО. За все время работы обеспечила жильем более 25 000 человек. Одной из первых среди застройщиков перешла на ДДУ с использованием эскроу-счетов.

В Тюмени Компания возводит современный жилой комплекс комфорт класса – Интеллект-Квартал, расположенный в микрорайоне Тюменская Слобода.

Проектная декларация и прочая правовая документация опубликована на сайте девелопера: талан.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменская область в сотрудничестве с Киргизией получит новые возможности экспорта в Китай
Полицейские оцепили здание правительства Тюменской области
В Тюмени ищут подрядчика для установки к 9 мая арки «Звезда»
Тюменское вторсырье ушло с молотка более чем за 14 млн рублей
Тюменская область увеличила экспорт более чем на 820 миллионов долларов
Погода в Тюмени 3 апреля: ожидается пасмурный день
Кровавая пьянка: тюменец зарезал соседа и ранил жену и дочь
На конкурсе «Мисс Россия» тюменка ждет поддержки от земляков
Тюменская область укрепляет внешнеэкономические связи
Жителям Тюменской области пока мало везет в лотерею
Тюменские школьники поборются за путевку в Артек на «Живую классику»
За смерть тюменца под ледяной глыбой ответит председатель ТСЖ
Большая вода: в Тюменской области началась проверка противопаводковых дамб
Веский довод: тюменка ударила мать табуретом по голове
Еще на двух улицах в центре Тюмени запрещают остановку транспорта
Муниципальное предприятие в Тобольске оштрафовали на полтора миллиона
Прокурор помог сохранить тюменскому инвалиду-колясочнику жилье
На Чемпионате России по биатлону в Тюмени стартуют последние гонки