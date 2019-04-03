Погода в Тюмени 3 апреля: ожидается пасмурный день

СЕГОДНЯ 05:59 2019-04-03T06:05:44+03:00

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Сегодня, 3 апреля, в Тюмени ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит -1,+3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +3,+4 градусов. Вечером ожидается +1,+3 градусов.

В течение дня синоптики прогнозируют северо-восточный ветер 2,8-3,8 м/c. Давление немного выше нормы. Вечером возможен небольшой снег. Ближайшей ночью также ожидается пасмурная погода. Столбик термометра опустится до -1 градуса.

В народном календаре 3 апреля отмечается день памяти святого Кирилла, епископа Катанского. В народе святого называли Кирилл - дери полоз. Так назван день за то, что в это время портятся дороги и ездить на санях в прежние времена становилось затруднительно.

Если в этот день при восходе солнца в небе наблюдаются красные круги, то год обещает быть плодородным. С этого времени начинают набухать почки смородины. Появляются белые трясогузки.

ИСТОЧНИК KP.RU