2019-04-03T06:05:44+03:00
Общество

Погода в Тюмени 3 апреля: ожидается пасмурный день

Днем воздух максимально прогреется до +4 градусов
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 апреля, в Тюмени ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит -1,+3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +3,+4 градусов. Вечером ожидается +1,+3 градусов.

В течение дня синоптики прогнозируют северо-восточный ветер 2,8-3,8 м/c. Давление немного выше нормы. Вечером возможен небольшой снег. Ближайшей ночью также ожидается пасмурная погода. Столбик термометра опустится до -1 градуса.

В народном календаре 3 апреля отмечается день памяти святого Кирилла, епископа Катанского. В народе святого называли Кирилл - дери полоз. Так назван день за то, что в это время портятся дороги и ездить на санях в прежние времена становилось затруднительно.

Если в этот день при восходе солнца в небе наблюдаются красные круги, то год обещает быть плодородным. С этого времени начинают набухать почки смородины. Появляются белые трясогузки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменская область в сотрудничестве с Киргизией получит новые возможности экспорта в Китай
Полицейские оцепили здание правительства Тюменской области
В Тюмени ищут подрядчика для установки к 9 мая арки «Звезда»
Тюменское вторсырье ушло с молотка более чем за 14 млн рублей
«Талан» вошел в тройку лучших работодателей среди застройщиков
Тюменская область увеличила экспорт более чем на 820 миллионов долларов
Кровавая пьянка: тюменец зарезал соседа и ранил жену и дочь
На конкурсе «Мисс Россия» тюменка ждет поддержки от земляков
Тюменская область укрепляет внешнеэкономические связи
Жителям Тюменской области пока мало везет в лотерею
Тюменские школьники поборются за путевку в Артек на «Живую классику»
За смерть тюменца под ледяной глыбой ответит председатель ТСЖ
Большая вода: в Тюменской области началась проверка противопаводковых дамб
Веский довод: тюменка ударила мать табуретом по голове
Еще на двух улицах в центре Тюмени запрещают остановку транспорта
Муниципальное предприятие в Тобольске оштрафовали на полтора миллиона
Прокурор помог сохранить тюменскому инвалиду-колясочнику жилье
На Чемпионате России по биатлону в Тюмени стартуют последние гонки