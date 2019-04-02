Кровавая пьянка: тюменец зарезал соседа и ранил жену и дочь

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-02T17:07:25+03:00

Кровавая пьянка: тюменец зарезал соседа и ранил его жену и дочь. Фото Управления СКР по Тюменской области

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Один зарезан и двое ранены. В Голышмановском районе Тюменской области задержан мужчина, который убил своего знакомого, а его жену и дочь тяжело ранил. Жуткое преступление совершено 30 марта около 15 часов дня во дворе дома деревни Мокрушина.

Пьяный 29-летний мужчина пришел к своему соседу, с которым накануне распивал спиртное, и предложил продолжить. Мужчины сидели во дворе и в какой-то момент поссорились. Гость схватил нож и вонзил его в грудь хозяину. Супруга погибшего, увидев это, убежала в дом, но злоумышленник выломал двери и нанес ей и её 16-летней дочери несколько ударов ножом в грудь. К счастью, женщина с девочкой остались живы, а мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство), п. «а» ч.3 ст.30 ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). По подозрению в преступлении задержан 29-летний житель деревни, ему уже предъявлено обвинение и он заключен под стражу.

Сейчас сотрудники Голышмановского межрайоннного следственного отдела устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU