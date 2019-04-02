На конкурсе «Мисс Россия» тюменка ждет поддержки от земляков

СЕГОДНЯ 16:34 2019-04-02T16:44:04+03:00

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Студентка ТюмГУ Кристина Баринова борется за корону «Мисс Россия». Для 20-летней тюменки это дебют. На официальном аккаунте конкурса в Инстаграм появилось ее короткое интервью. Оказывается, Кристина никогда не участвовала в конкурсах красоты и не является моделью. Она случайно пришла на открытый кастинг в Тюмени и это перевернуло ее жизнь.

- Именно на нем мы обратили внимание на яркую зеленоглазую красотку, - отметили организаторы конкурса красоты.

С 20 марта Кристина находится в Москве и вместе с еще 49 участницами участвует в конкурсах и готовится к финалу. О своих впечатлениях девушка активно делится в Инстаграме. Она рассказала, что в конкурсе талантов исполнила танец испанской девушки, а на конкурсе национального костюма представила наряд от тюменского дизайнера, специализирующегося на создании сказочных образов.

- На мне был костюм сибирской боярыни, украшенный мехом и жемчугом. Жемчуг говорит о богатстве нашей местности, а мех - о морозах, - отметила Кристина. В подарок она привезла вкусные и натуральные конфеты от тюменской фабрики «Квартет».

О себе Кристина рассказывает, что начала посещать студию бальных танцев раньше, чем ходить. Девушка обожает играть на фортепьяно и имеет диплом по специальности оперная певица. Она также рисует коллекции одежды и создает ювелирные украшения в классическом стиле.

- Мои мечты сбываются, потому что они становятся моими целями. Я люблю всё, что я имею! На конкурсе я открываю в себе новые стороны и начинаю любить себя ещё больше, при этом работаю над теми сторонами, которые мне не нравятся в себе, - говорит тюменка.

С 1 апреля на сайте конкурса «Мисс Россия» проходит интернет-голосование и Кристина Баринова ждет поддержи земляков.

miss_russia_org Баринова Кристина представляет Тюмень на конкурсе Мисс Россия 2019! Девушка никогда не была связана с конкурсами красоты и моделингом, но день, когда Кристина случайно пришла на открытый кастинг в своем родном городе, перевернул ее жизнь! Именно на этом кастинге мы обратили внимание на яркую зеленоглазую красотку Девушка утверждает, что начала посещать студию бальных танцев раньше, чем ходить Обожает играть на фортепьяно и имеет диплом по специальности - оперная певица! Рисует коллекции одежды и создает ювелирные украшения в классическом стиле #миссроссия2019 #миссроссия #missrussia #missrussia2019

ИСТОЧНИК KP.RU