На конкурсе «Мисс Россия» тюменка ждет поддержки от земляков
Студентка ТюмГУ Кристина Баринова борется за корону «Мисс Россия». Для 20-летней тюменки это дебют. На официальном аккаунте конкурса в Инстаграм появилось ее короткое интервью. Оказывается, Кристина никогда не участвовала в конкурсах красоты и не является моделью. Она случайно пришла на открытый кастинг в Тюмени и это перевернуло ее жизнь.
- Именно на нем мы обратили внимание на яркую зеленоглазую красотку, - отметили организаторы конкурса красоты.
С 20 марта Кристина находится в Москве и вместе с еще 49 участницами участвует в конкурсах и готовится к финалу. О своих впечатлениях девушка активно делится в Инстаграме. Она рассказала, что в конкурсе талантов исполнила танец испанской девушки, а на конкурсе национального костюма представила наряд от тюменского дизайнера, специализирующегося на создании сказочных образов.
- На мне был костюм сибирской боярыни, украшенный мехом и жемчугом. Жемчуг говорит о богатстве нашей местности, а мех - о морозах, - отметила Кристина. В подарок она привезла вкусные и натуральные конфеты от тюменской фабрики «Квартет».
О себе Кристина рассказывает, что начала посещать студию бальных танцев раньше, чем ходить. Девушка обожает играть на фортепьяно и имеет диплом по специальности оперная певица. Она также рисует коллекции одежды и создает ювелирные украшения в классическом стиле.
- Мои мечты сбываются, потому что они становятся моими целями. Я люблю всё, что я имею! На конкурсе я открываю в себе новые стороны и начинаю любить себя ещё больше, при этом работаю над теми сторонами, которые мне не нравятся в себе, - говорит тюменка.
С 1 апреля на сайте конкурса «Мисс Россия» проходит интернет-голосование и Кристина Баринова ждет поддержи земляков.
ИСТОЧНИК KP.RU